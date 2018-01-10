قاض فدرالي يجمد قرار ترامب إلغاء برنامج للشبان المقيمين بشكل غير شرعي

سان فرانسيسكو: جمّد قاض فدرالي الثلاثاء قرار الإدارة الأمريكية وقف العمل ببرنامج يمنح وضعا قانونيا للشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا.

وأصدر القاضي الفدرالي في سان فرنسيسكو وليام آلسوب حكمه مساء الثلاثاء وأمر فيه إدارة دونالد ترامب بإعادة العمل ببرنامج “داكا” على مستوى البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه في الخامس من ايلول/ سبتمبر 2017.

وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر في 49 صفحة ان الحكومة “ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي ابقاء برنامج (داكا) على صعيد البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه”.

واضاف القاضي أن موقف وزارة العدل بأن البرنامج مخالف للقانون يستند على “فرضية قانونية خاطئة”.

وما لم يتم إبطال الحكم من قبل هيئة قضائية أعلى فان المستفيدين سابقا من البرنامج بات يحق لهم مجددا التقدم بطلبات لتجديد اقامتهم.

ويحمي هذا البرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما هؤلاء الشباب من الترحيل الا أن ترامب أعلن في ايلول/ سبتمبر الغاء العمل به لكنه ارجأ تطبيق القرار لاعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى اذار/ مارس المقبل من أجل إعداد حل دائم.

ودعا ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع أعضاء في مجلس النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى التوصل لاتفاق حول الهجرة وتسوية أوضاع آلاف المهاجرين السريين الذين وصلوا أطفالا إلى الولايات المتحدة لكنه بقي متمسكا ببناء جدار مع المكسيك. (أ ف ب)