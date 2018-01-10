صفقة سلاح مرتقبة بين أمريكا واليابان قيمتها 133.3 مليون دولار

واشنطن: أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن حكومة بلاده أبلغت الكونغرس، بشأن صفقة بيع أسلحة بقيمة 133.3 مليون دولار، من المنتظر إتمامها مع اليابان.

المسؤول لفت أنه حال موافقة الكونغرس على الصفقة، فإن الصناعات الدفاعية الأمريكية، ستخطو خطوة هامة من أجل توفير فرص عمل للمواطنين.

وشدد المسؤول على أن اليابان مضطرة لحماية نفسها ضد “خطر كوريا الشمالية”، لافتًا إلى الأهمية الإقليمية لهذه الصفقة.

وتقوم الولايات المتحدة بنشر منظومات دفاعية صاروخية وتزويد حلفائها فى اليابان وكوريا الجنوبية بها، مبررة موقفها بالتهديد الصاروخي من قبل كوريا الشمالية.

وتثير هذه التدابير قلقا بالغا من جانب روسيا والصين اللذين يرون في هذا الانتشار محاولات الولايات المتحدة لعرقلة التوازن الاستراتيجي للقوى في المنطقة والعالم. (الأناضول)