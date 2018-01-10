تويتر لم تقدم معلومات لمجلس الشيوخ الأمريكي في المهلة المحددة

واشنطن: قالت متحدثة باسم السناتور مارك وارنر، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء إن شركة تويتر لم تقدم للجنة معلومات حول محاولات روسية مزعومة للتدخل في الانتخابات الأمريكية في عام 2016 في المهلة المحددة التي انتهت يوم الاثنين.

وطُلب من الشركة التي تدير موقعاً للتواصل الاجتماعي أن تقدم إجابات مكتوبة على أسئلة من اللجنة التي تجري واحداً من التحقيقات الرئيسية للكونغرس في النشاط الروسي المزعوم وفي التواطؤ المزعوم بين حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الانتخابية وبين موسكو.

وتنفي روسيا أي نشاط كهذا وينفي ترامب أي تواطؤ.

والتزمت شركة فيسبوك وموقع جوجل التابع لشركة ألفابت بالمهلة.

وقالت تويتر إنها “تتطلع للانتهاء” من ردودها قريباً.

وأضافت في بيان “مستمرون في التعاون الوثيق مع لجنة المحققين لتقديم إجابات تفصيلية ودقيقة على أسئلتهم”. وتابعت “نريد أن نضمن أننا نقدم للكونجرس الإجابات الأكثر اكتمالاً ودقة بقدر الإمكان مع استمرار المراجعة التي نجريها”.

وكان وارنر هاجم تويتر بشدة بعدما أدلت بإفادة في جلسة مغلقة للجنة في سبتمبر/ أيلول، قائلاً إن مسؤولي الشركة لم يردوا على كثير من الأسئلة عن الاستخدام الروسي للموقع وإنها لا تزال تتعرض لتأثيرات خارجية.(رويترز)