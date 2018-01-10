جيش الإحتلال يغلق مداخل مدينة نابلس شمالي الضفة ومواجهات في رام الله

نابلس: أغلق جيش الإحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، مداخل مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بحواجز عسكرية، ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منها، كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي، في حي الطيرة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اغلق المدخل الجنوبي لمدينة نابلس ومنع المركبات من المرور عبره، بينما توجهت مئات المركبات للسير عبر طريق بلدة عورتا مما أدى إلى وقوع أزمة مرورية خانقة، حيث يعد المدخل الجنوبي من أهم مداخل المدينة حيث يربط شمال الضفة الغربية بمحافظات وسط الضفة وجنوبها، كما أغلق “الجيش” المدخل الغربي للمدينة الواصل مع محافظات قلقيلية وطولكرم (شمال).

يأتي ذلك عقب مقتل مستوطن إسرائيلي، في إطلاق نار، قرب مستوطنة “حفات جلعاد”، المحاذية لمدينة نابلس، مساء أمس.

وفي رام الله، رشق عشرت الشبان قوات من الجيش بالحجارة، فيما ردت الأخيرة بإطلاق الرصاص المطاطي والحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في حي الطيرة.

ولم يسجل حتى ساعة كتابة الخبر (05.00 تغ) وقوع إصابات.

واندلعت المواجهات على إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رام الله وتفتيش عدد من المساكن، وعادة ما تقتحم قوات إسرائيلية المدن والبلدات الفلسطينية بزعم البحث عن مطلوبين.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الماضي، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة. (الأناضول)