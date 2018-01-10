محكمة في ميانمار تقبل الاتهام الموجه إلى صحفيين اثنين بموجب قانون الأسرار الرسمية

يانغون: وافقت محكمة في ميانمار الأربعاء على قبول اتهامات موجهة لصحفيين اثنين بموجب قانون الأسرار الرسمية كانا تم القبض عليهما الشهر الماضي في يانغون.

وكان قد جرى إلقاء القبض على الصحفيين وا لوني وكياو سوي اللذين يعملان لصالح وكالة رويترز للأنباء في 12 كانون أول/ ديسمبر الماضي بعد اتهامهما بحيازة وثائق تتعلق بحملة الجيش التي أدت إلى فرار أكثر من 655 ألف من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.

وقال المحامي خين ماونج زاي للصحفيين خارج قاعة المحكمة “لقد تم اتهامهما وفقا للفقرة 13 من قانون الأسرار الرسمية”، مضيفا “أقصي عقوبة لمن يتم إدانتهم بهذه التهمة هى السجن 14 عاما”.

وأضاف أن المحامين تقدموا بطلب للإفراج عن الصحفيين بكفالة، مشيرا إلى أن المحكمة سوف تنظر في ذلك الطلب خلال جلسة الاستماع المقبلة المقررة في 23 كانون ثان/ يناير الجاري. (د ب أ)