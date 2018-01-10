جبل إيغود “مهد البشرية” يصنف تراثاً وطنياً في المغرب

الرباط: صنفت السلطات المغربية موقع جبل إيغود “مهد البشرية” منذ اكتشاف بقايا عظام عائدة للإنسان العاقل فيه تعود الى 300 ألف سنة وتعتبر الأقدم في العالم، تراثاً وطنياً.

وورد القرار في نسخة كانون الثاني/يناير من الجريدة الرسمية المغربية.

وقال الأستاذ في المعهد الوطني المغربي لعلوم الآثار والتراث والمشارك في الأبحاث في الموقع عبد الواحد بن نصر، ان “تصنيف موقع بهذا الحجم مهم جداً لحفظه”.

وأضاف انه إجراء إيجابي للباحثين موضحاً ان التنصيف سيؤدي الى اقامة منطقة عازلة حول الموقع الذي أجرى فيه فريق من الآثار بقيادته وقيادة عالم الانتروبولوجيا الفرنسي جان-جاك اوبلان أبحاثاً فيه.

ويمتد الموقع على ثلاثة هكتارات تقريباً في منطقة صافي الجبلية الواقعة على بعد 400 كيلومتر من الرباط والتي تضم مناجم الباريت وهو حجر يستخدم في صناعات النفط.

وباشرت السلطات المغربية كذلك دراسة لتطوير الموقع تشمل خصوصاً إقامة سياج وترتيبات لتسهيل الوصول اليه على ما اوضح بن نصر.

وأوضح ان هذه اجراءات الحماية والتطوير ضرورية قبل إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة اليونسكو.

واشتهر جبل إيغود عالمياً في حزيران/يونيو عندما نشر بن نصر واوبلان أعمالاً حول تأريخ عظام بشرية تعود الى 300 الف سنة اي “اقدم انسان عاقل يعثر عليه في افريقيا والعالم”.

وهي أقدم بأكثر من مئة الف سنة من بقايا عظام بشرية اكتشفت في اثيوبيا. (أ ف ب)