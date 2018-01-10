روسيا: الطائرات بدون طيار التي استهدفت قاعدة حميميم أقلعت من إدلب

دمشق: أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحديد مكان إقلاع الطائرات بدون طيار التي نفذت الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية غربي سوريا مساء يوم السبت الماضي.

ونقلت قاعدة حميميم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء عن وزارة الدفاع الروسية أنه “تم تحديد مصدر إقلاع الطائرات بدون طيار التي نفّذت الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية، وهو من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في إدلب التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التي تُسمى بـ(المعارضة المعتدلة)”.

وأضافت القاعدة: “قمنا بإرسال رسالتين بهذا الخصوص إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الجنرال أكار خلوصي ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية حقان فيدان لضرورة اتخاذ أنقرة الإجراءات اللازمة التي أخذتها على عاتقها لضمان الامتثال لوقف الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة التي تحت سيطرتها، وتكثيف العمل لوضع نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، من أجل منع مثل هذه الهجمات للطيارات بدون طيار على أية مواقع″.

وتعرضت قاعدة حميميم الروسية لقصف بواسطة طائرات بدون طيار ما استدعى البحرية السورية للتدخل والمشاركة في صد الهجوم الذي تعرضت له القاعدة. (د ب أ)