زيدان يعترف بمرور ريال مدريد بلحظات عصيبة ويحمل الجميع المسؤولية

مدريد: اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن فريقه يمر بلحظة صعبة وذلك من خلال تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثاء والذي أكد فيه أن الجميع يتحمل مسؤولية ما آل إليه حال الفريق.

وقال زيدان: “إذا كان أحدهم سيئا فيجب علي أن أكون معه، الوحدة شيء مهم بالنسبة لي، أنا لست هذا الشخص الذي يلقي باللوم على شخص أو اثنين عندما تكون هناك أمور غير جيدة، نحن جميعا في نفس القارب ولن ينزل أحد من القارب، لن أقول لأي أحد أبدا أنه المذنب، المسؤولية نتحملها جميعا”.

وتأخر زيدان عن بدء المؤتمر الصحافي ساعة ونصف الساعة، وهو أمر غير اعتيادي بالنسبة له وذلك بسبب اجتماع عقده مع لاعبيه قبل الخروج للتحدث مع وسائل الإعلام.

وبدأ المدرب الفرنسي المؤتمر بملامح جادة متخليا عن ابتسامته المعتادة مؤكدا للصحفيين الذين حضروا اللقاء بأن الاجتماعات التي يعقدها مع لاعبيه هي شأن داخلي للفريق.

وأضاف زيدان قائلا: “يمكنكم تحليل الأمر كما تشاءون، يمكنكم القول أن هناك أزمة أو أي شيء أخر، نحن نبحث عن الحلول من أجل أن نقوم بالأشياء على نحو أفضل، لقد كان حديثا مثله مثل غيره ولا شيء أخر، لن أخوض في ذكر التفاصيل ولكن عندما تكون هناك ظروف كتلك التي نمر بها فيجب أن نعمل”.

ودافع المدرب الفرنسي عن حالة التناغم التي تجمعه بلاعبي فريقه، وقال: “سنعمل أكثر من أي وقت مضى في جميع النواحي، إنها ليست مشكلة بدنية أو ذهنية، إنها مشكلة تتعلق بكل الأوجه ولكن مع العمل ستحل، لا يوجد طريق أخر، أعقد الاجتماعات (مع الفريق) من أجل الخروج بنتائج”.

وعاد زيدان ليؤكد أنه لا يرغب في شراء لاعبين جدد حاليا، واستطرد قائلا: “لا أحتاج إلى أحد، هذا أمر محسوم، لا أريد أحد ولا أريد شيئا، لدينا فريق وأؤمن بفريقي”.

ونفى زيدان نفيا قاطعا وجود خلافات بينه ورئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، وأكمل قائلا: “أكثر ما يثير استيائي من تعليقاتكم أنكم تقولون أنني أتحدى الرئيس والنادي، لن أتحدى أحد، أنا مجرد فرد مر يوما من هنا، لا يوجد أحد يعلو على ريال مدريد”. (د ب أ)