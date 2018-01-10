ميسي يلتقي سامباولي في برشلونة لبحث استعدادات الأرجنتين للمونديال

برشلونة: التقى أسطورة الكرة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، الثلاثاء مع المدير الفني لمنتخب بلاده، خورخي سامباولي، للتحدث عن مستقبل الفريق في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

واستمر الاجتماع ساعة ونصف الساعة وعقد في مركز تدريبات نادي برشلونة الإسباني، حسبما أكدت مصادر داخل المنتخب الأرجنتيني لوكالة الأنباء الألمانية.

وخلال الاجتماع، بحث ميسي وسامباولي مسألة تقييم الاستعدادات البدنية للمنتخب الأرجنتيني والمباريات التي سيخوضها نجم برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري واللقاءات الودية التي سيلعبها “منتخب التانجو” قبل انطلاق المونديال.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيستهل مشواره في المونديال بمواجهة ايسلندا في 16 حزيران/ يونيو المقبل. ويرافق سامباولي في جولته الأوروبية مساعده سيباستيان بيكاسيسي والمعد البدني للأرجنتين، خورخي ديسيو.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت سابق أن الثلاثي المذكور سيزور إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا.

وقام المدرب الأرجنتيني بزيارة مدينة إشبيلية الإسبانية مطلع الأسبوع الجاري قبل أن يتوجه إلى برشلونة ويلتقي مع المدافع خافيير ماسكيرانو أول أمس الاثنين ثم مع ميسي يوم أمس، عقب انتهاء الحصة التدريبية للنادي الكتالوني.

والتقى سامباولي أيضا مع المدير الفني لبرشلونة، ارنستو فالفيردي الذي استقبله لدى وصوله إلى مقر تدريبات الفريق.

وقام سامباولي بجولة داخل أبنية مركز تدريبات برشلونة الذي سيقيم فيه المنتخب الأرجنتيني معسكره قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في المونديال.

ومن المقرر أن يستكمل سامباولي ومساعداه جولتهم الأوروبية في الأيام القادمة، حيث سيزرون مدن مدريد ولندن ومانشستر وروما وميلانو وتورينو وباريس.

وبالإضافة إلى اجتماعه بلاعبي المنتخب الأرجنتيني، سيلتقي سامباولي في إنجلترا مع بعض المدربين مثل بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، وجوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد.

وتلعب الأرجنتين في المونديال بالمجموعة الرابعة بجانب منتخبات كرواتيا ونيجيريا وايسلندا.

وفي إطار استعداداته للمونديال، يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتين وديتين في أذار/ مارس المقبل، حيث يلتقي مع إيطاليا بمدينة بازل السويسرية في الثالث والعشرين من ذلك الشهر ثم مع إسبانيا بعد أربعة أيام منذ ذلك التاريخ. (د ب أ)