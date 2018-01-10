تركيا: على روسيا وإيران وقف انتهاكات النظام السوري والعلاقات مع أمريكا قد تتدهور إذا لم تصحح واشنطن الأخطاء

أنقرة: قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأربعاء، إن على روسيا وإيران تنفيذ واجباتهما ومنع هجمات قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب مضيفاً أن الانتهاكات لا يمكن أن تحدث دون دعمهما، وإن العلاقات مع الولايات المتحدة تضررت بشكل كبير.

وأضاف ان أنقرة ستعقد اجتماعاً بشأن سوريا مع الدول المتفقة في التوجهات مع تركيا بعد القمة التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية، التي تستضيف مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر أواخر الشهر الجاري.

وقال وزير الخارجية التركي، إن العلاقات مع الولايات المتحدة تضررت بشكل كبير بسبب رفض واشنطن ترحيل رجل الدين فتح الله كولن وبسبب تزويدها وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح.

وأضاف لوكالة الأناضول للأنباء ان العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي يمكن أن تتضرر أكثر إذا لم تصحح واشنطن أخطاءها.

وغضبت أنقرة من رفض واشنطن ترحيل كولن، الذي تلقي تركيا باللوم عليه في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، ودعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمرداً ضد الدولة التركية. (رويترز)