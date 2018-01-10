البحرين: التمييز العسكرية تؤيد أول إعدام منذ تدشينها قبل 7 سنوات

البحرين: أيدت محكمة التمييز العسكرية البحرينية، الأربعاء، حكماً بإعدام عسكري قتل صديقه في يناير/كانون الأول 2016، ويعد الأول منذ إنشائها قبل 7 سنوات.

وقالت جريدة “الأيام” البحرينية إن هذا هو ” أول حكم بإقرار الإعدام لمحكمة التمييز العسكرية منذ بدء عملها”.

وأشارت إلى أن حكم الإعدام صدر ضد عسكري قتل صديقه بطلقة نارية في يناير/كانون الثاني 2016، وساعده ابنه في إخفاء الجثة، دون تقديم تفاصيل أخرى.

يذكر أن محكمة التمييز العسكرية تعدّ أعلى درجات المحاكم العسكرية، وحكمها نهائي، وتم إنشاءها في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

وفي السابق كان يقتصر دور القضاء العسكري على محاكمة العسكريين فقط، إلا أنه تم تعديل الدستور في أبريل/نيسان الماضي بما يسمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وتطبيقاً لهذا التعديل، قضت محكمة عسكرية ابتدائية في البحرين، في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإعدام 6 أشخاص والسجن 7 سنوات لـ7 آخرين، بعد إدانتهم في”قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع″. (المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة).

واعتبر هذا أول حكم صادر عن محكمة عسكرية في قضية يحاكم فيها مدنيين، بعد تعديل الدستور في أبريل/نيسان الماضي بما يسمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ولأن الحكم الصادر في ديسمبر/كانون الأول ابتدائي، يمكن للمحكوم عليهم استئنافه أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما لهم حق الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية. (الأناضول)