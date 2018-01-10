روسيا تطلب من تركيا السيطرة على الفصائل في إدلب بعد هجوم بطائرات بلا طيار

سوريا: قالت صحيفة تابعة لوزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إن الوزارة طلبت من الجيش التركي تشديد سيطرته على الجماعات المسلحة في منطقة عدم التصعيد بإدلب في سوريا بعد أن هاجمت مجموعتان من الطائرات بلا طيار قاعدتين روسيتين الأسبوع الماضي.

وأضافت صحيفة كراسنايا زفيزدا أن جميع الطائرات بلا طيار، انطلقت من الجزء الجنوبي الغربي من إدلب الواقع تحت سيطرة جماعات “المعارضة المعتدلة” المسلحة. (رويترز)