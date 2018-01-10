روسيا تطلب من تركيا السيطرة على الفصائل في إدلب بعد هجوم بطائرات بلا طيار
Jan 10, 2018
سوريا: قالت صحيفة تابعة لوزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إن الوزارة طلبت من الجيش التركي تشديد سيطرته على الجماعات المسلحة في منطقة عدم التصعيد بإدلب في سوريا بعد أن هاجمت مجموعتان من الطائرات بلا طيار قاعدتين روسيتين الأسبوع الماضي.
وأضافت صحيفة كراسنايا زفيزدا أن جميع الطائرات بلا طيار، انطلقت من الجزء الجنوبي الغربي من إدلب الواقع تحت سيطرة جماعات “المعارضة المعتدلة” المسلحة. (رويترز)
روسيا تقتل ليل نهار بالاف الغارات وتجن لما تقصف بكم غارة ب درون سيكون نهاية فظيعة للروس في بلاد الشام وهم طلائع
ياجوج وماجوج كما يصفهم سفر حزقيال الاصحاح 38 وسيكون لهم موت كالكلاب في فلسطين في 2023 م
اذن ورقة توازن …اوقفوا قصف ادلب سيتم وقف قصف القواعدالروسية…