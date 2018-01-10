الأمم المتحدة: النظام السوري قتل 85 مدنياً في الغوطة الشرقية المحاصرة
Jan 10, 2018
جنيف: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الأربعاء، إن تصاعداً في الضربات الجوية والهجمات البرية التي تنفذها قوات النظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 مدنياً منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال الأمير زيد في بيان “في الغوطة الشرقية حيث سبب الحصار الشديد كارثة إنسانية تتعرض المناطق السكنية ليلاً ونهاراً لضربات من البر والجو مما يدفع المدنيين للاختباء في الأقبية”.(رويترز)
أخرجوا من الغوطة الشرقية وسلموا أنفسكم للدولة سلمتم وسلمت عواءلكم أما انكم تقصفون السورين من الغوطة الشرقية وتريد أن تبقون في الغوطة الشرقية حتى تقتلون السورين ومتخذين الغوطة الشرقيا كمترس للهجوم على الأبرياء من السورين فذلك يزيدكم إلا هلأكا يعني ما فيه فكة إلى يوم البعث .
لا اقول لشعب سوريا سوى حسبنا الله ونعم الوكيل . هو من سيقتص لكم فقط.