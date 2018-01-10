الأمم المتحدة: النظام السوري قتل 85 مدنياً في الغوطة الشرقية المحاصرة

جنيف: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الأربعاء، إن تصاعداً في الضربات الجوية والهجمات البرية التي تنفذها قوات النظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 مدنياً منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الأمير زيد في بيان “في الغوطة الشرقية حيث سبب الحصار الشديد كارثة إنسانية تتعرض المناطق السكنية ليلاً ونهاراً لضربات من البر والجو مما يدفع المدنيين للاختباء في الأقبية”.(رويترز)