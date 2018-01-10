أردوغان: مقولة “العالم أكبر من خمسة” اعتراض على الظلم العالمي

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “مقولتنا (العالم أكبر من خمسة) تمثل أكبر اعتراضٍ ضد الظلم العالمي”.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، الأربعاء، خلال مؤتمر لمنتسبي السلك القضائي في تركيا، بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وأضاف أردوغان أن هذا الاعتراض يحظى بدعمٍ متصاعد، وبشكل أكبر يوماً بعد يوم، وأن الهدف من هذا النضال هو إقامة نظام عالمي أكثر عدلاً.

وقال: “أولئك الذين يريدون الديمقراطية والحرية والقانون والرفاهية لأنفسهم فقط، فيما يتحولون ضدنا يعتبرون أكبر فاشيين، وسلطويين، ومستعمرين، باتت نهايتهم تلوح في الأفق، فالعالم لا يستطيع تحمل كل هذا الظلم”. (الأناضول)