أردوغان: مقولة “العالم أكبر من خمسة” اعتراض على الظلم العالمي
Jan 10, 2018
أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “مقولتنا (العالم أكبر من خمسة) تمثل أكبر اعتراضٍ ضد الظلم العالمي”.
جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، الأربعاء، خلال مؤتمر لمنتسبي السلك القضائي في تركيا، بالمجمع الرئاسي في أنقرة.
وأضاف أردوغان أن هذا الاعتراض يحظى بدعمٍ متصاعد، وبشكل أكبر يوماً بعد يوم، وأن الهدف من هذا النضال هو إقامة نظام عالمي أكثر عدلاً.
وقال: “أولئك الذين يريدون الديمقراطية والحرية والقانون والرفاهية لأنفسهم فقط، فيما يتحولون ضدنا يعتبرون أكبر فاشيين، وسلطويين، ومستعمرين، باتت نهايتهم تلوح في الأفق، فالعالم لا يستطيع تحمل كل هذا الظلم”. (الأناضول)
صحيح الله يحفظ لنا أوردغان
وماذا عن ظلمك آلاف من الناس الذين ادخلتهم زنازينك يا باشا وماذا عن القرى والمدن الذي هدمتها على ساكنيها وماذا عن الألاف الذي شردتهم عن
ديارهم وماذا عن الألاف الذين طردتهم من أعمالهم وقطعت عليهم قوت أفواههم فماذا وماذا وماذا وماذا .تقول ؟ الا تعرف من يظلم يظلم الا تعرف بان كل العالم يعرفك على حقيقتك فالكلمات والاقوال والتخفي وراء الدين لن تحميك كما لم تحمي من قبل كل الظالمين والمتسلطين على رقاب شعوبهم تحت اي مسمى…… وغدا لناظره قريب