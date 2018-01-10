قناة “سي بي اس″ تعيّن المقدّم جون ديكرسون مكان تشارلي روز المتّهم بالتحرش الجنسي

نيويورك: عيّنت قناة “سي بي اس″ المقدّم جون ديكرسون، محّل مذيعها البارز تشارلي روز الذي أقيل من منصبه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة التحرش الجنسي.

جون ديكرسون البالغ من العمر 49 عاماً هو صحافي سياسي يقدّم منذ حزيران/يونيو 2015 برنامج “فايس ذي نايشن” السياسي على قناة “سي بي اس″.

وهو قد شارك في إحياء مناظرتين على التلفزيون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية وأجرى مقابلة مع دونالد ترامب في نهاية نيسان/أبريل.

واعتباراً من الأربعاء، سيشارك في تقديم برنامج “سي بي اس ذيس مورنينغ” الصباحي إلى جانب غايل كينغ ونورا أودونل اللتين كانتا تحييان هذا البرنامج مع تشارلي روز، وفق ما جاء في بيان صادر عن القناة.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” شهادة ثماني نساء اتهمن تشارلي روز بإجراء مكالمات هاتفية جنسية المضمون وملامسات غير مرغوب فيها.

وكشفت اثنتان منهن أن روز البالغ من العمر 76 عاماً تعرّى أمامهما.

وأقر الإعلامي بجزء من هذه الأفعال، مشيراً إلى أنه كان يعتقد أن ما حصل جرى بموافقة الطرفين.

واتخذت “سي بي اس″ قراراً مغايراً لذاك الذي اعتمدته منافستها “ان بي سي” التي عيّنت امرأة هي الإعلامية هدى قطب محّل أبرز مذيعها مات لاور الذي أقيل مباشرة على الهواء من دون سابق إنذار بتهمة التحرش الجنسي.

ومنذ الكشف في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر عن قضية المنتج الهوليوودي هارفي واينستين المتهم بالتحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب من قبل مئة امرأة تقريبا، بدأت فضائح التحرش في مواقع العمل تتكشف في كل أنحاء العالم في قلب قطاعات شتى، من السياسة إلى الترفيه مروراً بالإعلام.

(أ ف ب)