“سبايس اكس″ تؤكد نجاح إطلاق القمر الاصطناعي في المهمة الحكومية الأمريكية السرية

واشنطن: أكدت شركة “سبايس اكس″ أن إطلاق قمر اصطناعي سري للحكومة الأمريكية الأحد حصل بشكل طبيعي، وذلك بعد معلومات صحافية عن فقدان المركبة خلال العملية.

وقالت المديرة العامة ل”سبايس اكس″ غوين شوتويل في بيان، “بعد التدقيق في كل بيانات الرحلة حتى اليوم، تبين أن صاروخ فالكون 9 أجرى بشكل صحيح كل المناورات مساء الأحد. اذا اكتشفنا نحن أو سوانا أن الواقع ليس كذلك بعد اجراء تحاليل اضافية، سنبلغ بالأمر على الفور”.

وأشارت إلى أن “معلومات منشورة منافية لهذا التصريح تفتقر قطعاً للدقة”، لافتة إلى أنه نظراً إلى “الطبيعة السرية للشحنة، لا يمكن ل(سبايس اكس) الإدلاء بأي معلومات اضافية”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” كتبت الثلاثاء أن القمر الاصطناعي “زوما” الذي صنعته شركة “نورثورب غرومان” لم يبلغ المدار المتوقع، بسبب عدم انفصاله كما يلزم عن الطبقة العليا من الصاروخ وسقط في الغلاف الجوي.

وأشارت الصحيفة الاقتصادية إلى أن أعضاء في الكونغرس بمجلسيه أحيطوا علماً بفقدان هذه المركبة البالغة تكلفتها “مليارات الدولارات”.

ولفتت شوتويل إلى أنه “بالنظر إلى أن تحليل بيانات الإطلاق لا يشير في هذه المرحلة إلى أي مشكلة في التصميم ولا في العمل كما لا يلحظ أي ضرورة لاجراء تعديلات، لا نتوقع أي اثر على جدولنا الزمني لعمليات الإطلاق”.

وبعد 24 ساعة من إطلاق الصاروخ من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، لم تقدم القيادة الاستراتيجية في البنتاغون التي ترصد كل الأقمار الاصطناعية التجارية والعلمية والمتصلة بالأمن القومي إضافة الى المخلفات في مدار الارض، أي تحديث لجدولها مع “زوما”. (أ ف ب)