حماس ترفض وصف ميلادينوف “المقاومة الفلسطينية” بـ”الإرهاب”

غزة: انتقدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ وصف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، “المقاومة الفلسطينية”، بـ”الإرهاب”.

وقالت الحركة في تصريح صحافي الأربعاء:” إن ميلادينوف يعرف تماما وحسب القانون الدولي أن الاحتلال الذي يقتل الأطفال وينتهك المقدسات ويرتكب المجازر هو الإرهاب، وأن المقاومة حق مشروع للشعوب التي تقع تحت الاحتلال”.

وأضافت:” مقاومة شعبنا هي نتيجة لوجود الاحتلال وللدفاع عن حقوقه المسلوبة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ملادينوف، في تغريدة له على موقع تويتر:” لا يوجد أي مبرر للإرهاب، ولمن يثني عليه…هذا ليس الطريق إلى السلام يجب إحضار مرتكبي تفجير الأمس إلى العدالة”.

وجاء تصريح ملادينوف عقب مقتل مستوطن إسرائيلي، في إطلاق نار، قرب مستوطنة “حفات جلعاد”، المحاذية لمدينة نابلس، مساء أمس. (الأناضول)