انقطاع كامل للتيار الكهربائي في السودان

الخرطوم :انقطع التيار الكهربائي في أنحاء السودان اليوم الأربعاء بصورة كاملة.

وأكد المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء، في بيان نقله موقع “سودان تريبيون”، “حدوث إطفاء كامل للشبكة“، وأشار إلى أنه “تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد، وسترجع الكهرباء تدريجيا”.

وربط الموقع السوداني بين القطع وبين خطاب كان يلقيه الرئيس عمر البشير، وكان منقولا على الهواء في الفضائيات والإذاعات.

ولاحقا، أفاد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء محمد عبد الرحيم جاويش بأن التيار بدأ يعود إلى مناطق بالخرطوم.

وتحدث حالات الإطفاء العام للشبكة القومية في البلاد من حين لآخر، وفي شباط/فبراير من العام الماضي تعرضت أغلب المدن السودانية لإطفاء كامل إثر انقطاع التيار الكهربائي، بسبب أعطال أخرجت بعض الوحدات بنظام الحماية الآلي.

ويأتي الانقطاع هذه المرة وسط احتجاجات تشهدها السودان على ارتفاع أسعار الخبز وعمل الحكومة على إلغاء الدعم..(د ب أ).