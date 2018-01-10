جيش ميانمار يعترف بتورطه في قتل 10 أشخاص في ولاية راخين

يانجون :(د ب أ)- قال جيش ميانمار اليوم الأربعاء إن الجنود وسكان القرى مسؤولون عن مقتل عشرة أشخاص من أفراد مسلمي الروهينغاا، تم العثور على جثثهم في مقبرة الشهر الماضي بولاية راخين.

و اعترف الجيش البورمي للمرة الاولى الاربعاء بوجود مقبرة جماعية للروهينغا في ولاية راخين مؤكدا ايضا ضلوع قوات الامن البورمية في قتل عشرة من افراد هذه الاقلية المسلمة.

واعلن مكتب قائد الجيش على فيسبوك ان “سكان قرية اين دين وعناصر من القوات الامنية اقروا بقتل عشرة ارهابيين بنغاليين” مستخدما التسمية المعتمدة في بورما للروهينغا، مذكرا بان ذلك حصل في 2 ايلول/سبتمبر.(وكالات)