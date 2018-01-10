مسؤول فلسطيني: أُبلغنا بـ “صفقة القرن” عبر السعودية
رام الله: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية تم إبلاغها بصفقة “القرن” عبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأوضح المجدلاني، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن “مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره غاريد كوشنر، نقل تفاصيل الصفقة لولي العهد السعودي”.
وأضاف أن “ابن سلمان”، نقلها إلى الجانب الفلسطيني.
وبيّن أن القيادة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأمريكية، عبر ولي العهد السعودي، تمسكها بمبادرة السلام العربية كأساس للحل مع الجانب الإٍسرائيلي.
وشدد على أن الولايات المتحدة على قناعة بتمسك الجانب الفلسطيني بموقفه.
وأشار المجدلاني، إلى أن القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات جوهرية وحاسمة خلال اجتماع المجلس المركزي، المزمع عقده منتصف يناير/كانون الثاني 2018.
ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد، السبت القادم، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله، لتطّلع على مقترحات اللجنة السياسية التي ستقدم لاجتماع المركزي.
وأوضح أن “اللجنة السياسية”، عقدت، اليوم، اجتماعها الأخير وأنهت صياغة المقترحات المزمع عرضها على “تنفيذية” المنظمة قبل طرحها على المركزي.
ويطلق مصطلح “صفقة القرن”، على خطة تعمل الإدارة الأمريكية على صياغتها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ووصف المجدلاني، “الصفقة” بأنها “تصفية للقضية الفلسطينية”.
وقال في هذا الخصوص: “تقوم الصفقة على تحالف عربي إسرائيلي من أجل محاربة إيران”.
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، إثر رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، وسط استنكار عربي ودولي واسع. (الأناضول ).
قلب الأمة الإسلامية ومركز قوتها أصبح يتآمر ضد مصالح المسلمين ويتحدثون مع اليهود والنصارى ضد أبناء أمته هذه العائلة الحاكمة يجب خلعها من الحكم وفيها بعيدا بعد أن تجرد من كل ما تملك حتى يتعلموا العبرة
من تقصد بقلب الامه؟ السعوديه؟ ان كان كذلك فهذا غير صحيح! الامه الاسلاميه قلبها القران و السنه، ومن ابتغي غير ذلك فكلها اماني. عائله ال سعود لم تكن في يوم من الايام مع الاسلام الصحيح وانا اتفق معك. عائله موضوعه من قبل الغرب ولم يتم انتخابهم لا وفقا للاسلام ولا وفقا لدمقراطيات الغرب. فكيف نؤمل عليهم. كفانا اماني ولنصحوا قبل ان نموت ونحن نحلم.
كونوا كما عاهدناكم دوما .شعب الجبارين .يا اهل القدس وفلسطين. واعطوا هؤلاء الصهاينة وحلفاءهم درسا في الوطنية والبطولة. ليبقى عبرة عبر التاربخ
الصورة الكبيرة للوضع في المنطقة :
صراع طائفي يهدد بحرق الأخضر و اليابس إن فلت من عقاله
العرب و معهم الفلسطينيون في أوهى حالهم ، و قد أضاعوا عشرات السنين ، أنفقوها في الحروب و الإقتتال الداخلي بدلاً من البناء و التلاحم .
الطرف الصهيوني و أمريكا و الغرب له القدح المعلى ، و البعض منّا أثار جنونه لأعلاه من جرّاء الأعمال الإرهابية قبل و بعد ١١ سبتمبر .
ماذا يفعل العاقل ؟….البعض ما زال متمسكاً بما جُرِّب و ثبت عبثيته
و بصراحة ، الجماهير تطرب للعنتريات
و أنا أقول بصراحة : لقد هزمنا !
و المهزوم العاقل يجب أن يقف و يتمعن و يتسائل : ما العمل ، و أين الطريق ؟
في هذه الظروف ، إن إشتعلت نار الحرب الطائفية فالدماء ستسيل أنهار . و خذوا من العراق و سوريا عبرة .
أتعاطف مع شعارات إيران ، و لكن يجب إيقافها عند حدها . فعدو عاقل خير من صديق جاهل
و دون وجل أقول ، إسرائيل عدو “عاقل”..و أقول ذلك و أنا أكاد أهرب من نفسي . عدو ، نحتاج مهادنته الآن ، لأننا في ضعفنا القاتل الآن ، و خطر الطائفية و ما يتربص بالمنطقة جرّاء أعمال ” صديقنا ” المسلم الجاهل ، لن يجدي نفعاً إطلاق صاروخ تنك بين الفينة و الأخرى ، و قتل مدني أعزل هناك .
الصورة الكبيرة تقول لي نحتاج هدنة طويلة مع العدو الصهيوني قد تمتد لعشرات من السنين ، نبني فيها قوتنا و نضع الخطوط الإستراتيجية لتحركنا ..و هذا أيضاً قد يعيد العقل للطرف الطائفي الآخر ، مع ملاحظة أن في طرفنا من لا يقل طائفية !
و لكن القصد هو جني العنب ، و ليس قتل الناطور
القصد إيقاف المزيد من الدماء أراها قادمة
صدقت … نقتل بعضنا البعض واعداء الامه يتفرجون
ما دخل السعودية في فلسطين؟
ولد سلمان هذا يمتطي الحكم عبر بيع فلسطين فهل كانت فلسطين ملك والده سلمان؟
ما دخل أمريكا في فلسطين ؟