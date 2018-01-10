محتجون في بروكسل يدينون دعوة الاتحاد الأوروبي لوزير الخارجية الإيراني  

بروكسل: مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، تجمع أنصار المعارضة الإيرانية في بروكسل اليوم الأربعاء حيث قالوا إن الاتحاد الأوروبي فشل في إدانة النظام.

واندلعت المظاهرات في إيران قبل أكثر من أسبوع بعدما أعلنت الحكومة عن خطط لرفع أسعار الوقود وتخفيض المعونات التي تصرف شهريا لمحدودي الدخل من الإيرانيين. وامتدت الاضطرابات إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 22 قتيلا واعتقال ما يزيد عن ألف آخرين، وذلك حسبما قال مسؤولون إيرانيون.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني وجهت دعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الآونة الأخيرة.

وقال المحتجون إن الدعوة بعثت “برسالة سلبية للشعب الإيراني” الذي كان يتوقع وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانبه.