روسي يقتحم متجرا بمدرعة في محاولة لسرقة زجاجة نبيذ

موسكو: يناير اقتحم رجل روسي، في منطقة مورمانسك بأقصى شمال البلاد، متجرا كبيرا بناقلة جنود مدرعة اليوم الأربعاء في محاولة لسرقة زجاجة نبيذ.

وبعد وقت قصير من الاقتحام، أدرك أحد الموظفين أن الرجل كان يحاول سرقة الزجاجة وأمسك به، حسبما قال موظف في متجر سيميا في بلدة أباتيتي عن طريق الهاتف.

وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح التي يحظر خلالها بيع المشروبات الكحولية، حسبما أفاد الموقع الإخباري المحلي هيبلنفورم.

ولم تظهر علامات السكر على الرجل، وفقا لما قال الموظف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وذكرت وكالة أنباء / فلاشنورد / الإقليمية أن الرجل كان يواجه مشكلة في تشغيل المركبة واصطدم بسيارة دايو قبل أن يصطدم ببوابة المتجر.

وسرق الرجل السيارة من قاعدة قريبة لهيئة شبه عسكرية تابعة للدولة وهي جمعية المتطوعين للتعاون مع الجيش والطيران والبحرية، وفقا لما ذكرته وكالة فلاشنورد.(د ب أ).