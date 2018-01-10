الرئيس الإيراني يأمر بالإفراج عن جميع الطلاب المحتجزين خلال المظاهرات

طهران: قال وزير العلوم الإيراني منصور غلامي اليوم الأربعاء إن الرئيس حسن روحاني أصدر أوامره بالإفراج عن جميع الطلاب الذي تم اعتقالهم خلال المظاهرات المناهضة للسلطة في إيران الأسبوع الماضي.

وأضاف الوزير بعد اجتماع وزاري “بعد مشاورات مع وزير الداخلية ورئيس الخدمة السرية، أصدر الرئيس أوامره بالإفراج عن جميع الطلاب خلال 24 إلى 48 ساعة”.

يشار إلى أنه يعتقد أنه تم إلقاء القبض على 3700 متظاهر عقب المظاهرات التي اجتاحت مدن في أنحاء إيران. ولم يعرف بالتحديد عدد الطلاب بين المحتجزين، ولكن تقارير غير مؤكدة قالت إن عددهم يزيد على مئة طالب.

في غضون ذلك، أعربت السلطات القضائية عن رغبتها في حظر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اتهم أعضاء بالحكومة والمؤسسة الدينية قوى أجنبية بأنها وراء الاحتجاجات الأخيرة.

ويستهدف القرار بوجه خاص تطبيقين من تطبيقات الرسائل لم يتم حظرهما في إيران وهما تليغرام وانستغرام.

وقال نائب المدعي العام عبد الصمد خورام عبادي “وسائل الإعلام هذه لا توزع فقط محتوى ضد الأمن الداخلي للبلاد، ولكن أيضا ضد القيم الإسلامية”.

وأضاف في حوار مع موقع ميزان الإخباري الإلكتروني أنه بما أنه لا يمكن السيطرة على هذه التطبيقات، فيجب حظرها بالكامل.

يشار إلى أن الحكومة تعارض هذه الخطوة، ولكنها ليس لها القول الفصل في هذه المسألة.

وقد نظم المتظاهرون باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مسيرات في أنحاء إيران منذ 28 كانون أول/ديسمبر الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وسياسات طهران في الشرق الأوسط والمؤسسة الدينية في البلاد.

وقتل نحو 18 متظاهرا في الاحتجاجات، كما تم إلقاء القبض على 3700 آخرين.

واتهم ساسة إيرانيون ومنهم المرشد الأعلى آية الله على خامنئي أعداء إيران، ومن بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاحتجاجات.

ويريد المتشددون بالحكومة السيطرة التامة على شبكة الإنترنت، في حين تعارض بشدة حكومة الرئيس الإصلاحي حسن روحاني هذا الإجراء.(د ب أ).