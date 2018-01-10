سؤال عن سورة “الفرقان” وآخر عن آية من “آل عمران” يغضبان المصريين

لندن ـ “القدس العربي”: أحالت وزارة التربية والتعليم المصرية واضع امتحان للتربية الدينية للتحقيق بعد موجة غضب وسخرية على مواقع التواصل، بعد تداول سؤال لامتحان التربية الدينية الإسلامية للصف الثاني الإعدادي، يتضمن طلب اختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس، وكان السؤال عن نزول سورة “الفرقان”، والاختيارات المتاحة هي (مكية، مدنية، مصرية)؟

وقال صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا في تصريحات إعلامية “تم تحويل واضع امتحان التربية الدينية بمركز قفط جنوب المحافظة، للتحقيقات، وذلك بسبب الخطأ الذي ارتكبه في الامتحان، وفتح تحقيقات موسعة في الواقعة”.

وقبل أيام ثار جدل حول سؤال بمادة اللغة العربية للمرحلة الابتدائية أورد آية قرآنية (الآية 195 من سورة آل عمران) على أنها بيتا شعريا. وجاء في السؤال: “ما الجمال في قول الشاعر (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)”.

وسادت حالة من الغضب أوساط المصريين، بسبب “الاستهتار والإهمال” من قبل وزارة التربية والتعليم. وهاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الوزارة بصورة مباشرة.

وتتعرض المنظومة التعليمية في مصر إلى الكثير من النقد والهجوم بسبب ما يعتبره منتقدوها تخبطا، وغيابا للمنهج العلمي، كما يرى خبراء ومتخصصون أن اعتمادها على نظام الأقدمية، والواسطة، والولاء، في الترقي وشغل المناصب وتولي المسؤوليات، هو السبب في كل ما يحدث بها من كوارث وأخطاء متتالية.