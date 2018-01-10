العاهل الأردني: “القضية الفلسطينية” ليست مسؤوليتنا وحدنا… و”مصالحنا فوق كل الاعتبارات” ـ (فيديو)
عمان ـ “القدس العربي”: فاجأ العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الرأي العام المحلي ونخبة عريضة من المتقاعدين العسكريين بإعلان “مواقف غير مسبوقة” على صعيد الوضع الاقليمي العربي والقضية الفلسطينية على هامش لقاء حواري حضره الملك وولي العهد الامير حسين بن عبدالله في منزل اللواء المتقاعد ثلجي الذيابات في كفر جابر.
وتحدث الملك في هذا اللقاء بصورة مستجدة تماما عن صعوبة الوضع المؤسف في المنطقة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ملف القدس ووصف الوضع الحالي بأنه “مؤسف ” وكشف أن الإدارة الأمريكية تجاهلت نصائح أردنية وعربية وجهت لها بالخصوص دون التطرق لتفاصيل.
ونقلت صحف الكترونية ومواقع مقربة من السلطات عن الملك قوله إن أجندة الدول العربية متباينة من حيث الأولويات والإستراتيجيات، وهي رسالة مباشرة تكشف النقاب عن عدم وجود تصور عربي موحد في مواجهة مرحلة ما بعد قرار ترامب بخصوص القدس وهجمة ما يسمى بـ”صفقة القرن” او خطة الرئيس ترامب.
ودخلت ادبيات جديدة لأول مرة في الخطاب الرسمي الاردني في الرواية المنقولة عن الملك أبرزها ان “القضية الفلسطينية يتحمل مسئوليتها المجتمع الدولي وليس الأردن وفلسطين” ومن ضمنها تلك العبارة العميقة والهادفة التي يقول فيها عاهل الاردن إن “المصالح الأردنية في ظل الوضع القائم حاليا فوق كل الاعتبارات”.
واستذكر الملك عبدالله تضحيات الجيش العربي الاردني والشهداء دفاعا عن القدس.لكنه ألمح إلى أن بلاده لا تستطيع التعامل لوحدها مع استحقاقات الوضع المؤسف حاليا وإن كانت ستقوم بواجبها ودورها.
واعتبر المراقبون ان الخطاب الجديد للعاهل الاردني يمهد لنقلة مختلفة في الموقف الرسمي الاردني من ازمة القدس والتعاطي مع الواقع حيث سبق للملك ان حذر من “فراغ يضر بالمصالح الاردنية في حال عدم التواصل مع الادارة الامريكية”.
وقال الملك ان دولا عربية قدمت النصيحة لواشنطن لكنها رفضت التعاطي مع هذه النصائح.وشدد الملك حسب حضور للقاء على ان التحدي الأبرز اليوم في المنطقة هو القضية الفلسطينية والقدس .
ولوحظ بان حديث العاهل الاردني برز بحضور ولي العهد الامير حسين بن عبدالله الذي بدأ يشارك والده في كل النشاطات الاجتماعية والسيادية.
كما لوحظ بان الحديث نقل عن التصريح الملكي بدون بيان او خبر رسمي من الديوان الملكي كالمعتاد ووسط جمهور من المتقاعدين العسكريين، وقد استقبل بالزغاريد في منزل اللواء المتقاعد ثلجي الذيابات في كفر جابر شمالي المملكة.
بدأت الاقنعة تسقط الواحد تلو الاخر
بدأوا يتنصلون من مسؤولياتهم الواحد تلو الآخر سوف يطربوننا بمثل هاته التصريحات . فقط للتذكير جلالة الملك لم اسمع بحياتي أحدا حملك انت او زملاؤك من الرؤساء والملوك العرب مسؤولة فلسطين او الأقصى عدا بعض العبارات التي تطلقونها بالسنتكم من حين لآخر. على العموم سعادة الملك لا انت ولا الحكام العرب عامة يرجى فيكم خيرا لشعوبكم فكيف إذا تعلق الأمر بفلسطين .
يا طويل العمر ممكن تقول في هذا الصياغ ان راعية الاماكن المقدسة
صعبة علي الاردن في الوقت الحالي
ومجرد اقتراح اعرض الامر علي تركيا او ايران او حتي الشياشان
للمسجد الاقصي رب يحميه وشكرا علي التضحيات
القضيه الفلسطينيه لم تكن يوماً مسؤوليتكم الا فيما يتعلق بحمايه حدود اسرائيل لاكثر من ٦٠ سنه ازدهرت فيها دوله الاحتلال واينعت بدأت تظهر لديكم بوادر الفزع من ان مملكتكم تعيش سنواتها الاخيره.
كلام اكثر من خطير . الاردن (مشي ) بصفقة القرن الملعونة . . نموت ولن نركع .قالها احد قادة المقاومة الفلسطينية مرة . ونحن نقولها دائما .
موقف ألملك ليس بمستغرب. و بينما كان يصرّح بهذه ألمواقف، كانت ألإجهزة ألأمنية تشن حملة إعتقالات واسعة بذريعة “مكافحة ألإرهاب.” ألنظام ألأردني ألمستفيد ألأول، إسرائيل، من صفقة ألقرن. بالإضافة إلى ضم مجموعات سكانية في ألضفة تدعم ضرائبها ألخزينة ألأردنية ألخاوية، هناك توقعات بإلغاء ديون ألأردن ألخارجية و ألحصول على دعم مالي من بعض ألدول ألخليجية للتقليل من ألبطالة و إيجاد فرص عمل للمجموعات ألسكانية في ألضفة.
ألملاحظ أن ألإعلام ألأردني شن حملة مديح و تبجيل منقطع ألنظير لأجهزة ألمخابرات و ألقوات ألأمنية لردع إمكانية إنقادها فيما لو قامت مظاهرات تندد بقبول صفقة ألقرن و إستقبال بنس.
العاهل الاردني .اختار مناسبة عادية لامر غير عادي . يريد ان يخفف من وقع المصيبة التي قد تحصل بسبب سياسته الجديدة . . انه خلط جديد للأوراق. الرابح حتما الكيان الصهيوني. سننتظر الجبهة الشمالية للملكة الهاشمية….هل يسخن النظام السوري (وربما داعش) الوضع لخلط اوراقا اخرى لاعبها حتما روسيا وايران؟ لنرى
وجود الأردن أو بالأحرى بادية الشام هو من وجود فلسطين. وقد كُلف الأردن بمسؤولية الأوقاف في فلسطين.
الحمد لله على سقوط الأقنعة و بدأنا نرى الصالح الصادق و الطالح المنافق قبل خروج الدابة. الذي يحمي القدس هو الله و لا أحد سواه اللخم أنصر عبادك الصالحين المستظعفين و اعلي كلمة الحق و الدين و اخذل من خذل المسلمين من المسلمين آمين يارب العالمين.
زعماء، رؤساء و ملوك من ورق
لقد نكلتم بنا نحن الشعوب العربية و الان ارسل الله عليكم من يسومونكم العداب فاين اامفر؟ ترامب من امامكم و بنيامين من وراءكم .
رجعت حليمه لعادتها القديمة، انبهرنا بشرا عند سمعنا ان الملك الهاشمي! لو ان مئه مليار دولار لا أتنازل عن عزتنا ودافعنا عن القدس. انا لم اصدق هذا الكلام من قبل ولكن الان ذاب الثلج وبان من كان تحته. كل القاده العرب مثل بعض وليسوا رجال مواقف بل رجال ضحك على الذكون.
وصول ترامب الى البيت الابيض فضح كل المستور واماط اللثام واسقط الاقنعة عن كل الانظمة العربية وعرى عوراتها اكثر وما قاله الملك الاردني افصح دليل على استقالة الانظمة العربية من مسؤولياتها ان كانوا فعلا يعرفون عظم المسؤولية والامانة فهده الانظمة المتخادلة لا يرجى منها خير سواء لصالح شعوبها المغلوبة على امرها او لصالح فلسطين فهي كانت دائما وابدا هاجسها الوحيد هو كراسيها وكيفية المحافظة عليها اما حديثها عن فلسطين في بعض الاحيان فهو للتعمية والايحاء بانها لا زالت ضمن اولوياتها ولكن الوقائع والحقائق الماثلة على الارض تدحض ادعاءاتها ومزاعمها وتبين اصطفافها المشين الى جانب الدوائر الصهيوامريكية والغربية خدمة لاجنداتها ومصالحها الضيقة فانظمتنا العربية استثنائية لا مثيل ولا شبيه لها على وجه البسيطة.