أردا توران يعود للدوري التركي

لندن-”القدس العربي”:

أكد المدير الفني لفريق اسطنبول باشاك شهير عبد الله أفشي، انتهاء مفاوضات الإدارة مع نظيرتها في برشلونة، بشأن عودة النجم التركي أردا توران إلى وطنه مرة أخرى، لكن عبر بوابة متصدر الدوري المحلي في الوقت الحالي، ودون أن يكشف عن أية تفاصيل أخرى تتعلق بمدة العقد أو الأمور المالية.

وأجمعت جُل الصحف الإسبانية في الأيام القليلة الماضية، أن لاعب أتليتكو مدريد عاد إلى عاصمة تركيا الثانية لوضع اللمسات الأخيرة في عقد ارتباطه بباشاك شهير، بعد انتهاء فرصته في اللعب ولو لدقائق معدودة مع المدرب فالفيردي بضم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول مقابل رسوم بلغت حوالي 142 مليون جنيه إسترليني بخلاف المتغيرات.

وتأكيدًا على نجاح المفاوضات مع برشلونة، قال المدرب للصحفيين “إن صفقة أردا توران ستُعلن غدًا الخميس أو بعد غد على أقصى تقدير، لم تكن صفقة سهلة على الإطلاق، تعرفون أن أردا مُحترف في إسبانيا منذ سنوات، لذلك يجب أن أشكر الرئيس على هذه الهدية الثمينة”.

وهو ما قاله وكيل أعمال اللاعب أحمد بولوت، في حديثه مع شبكة Sporx، حيث قال “إن أردا توصل إلى اتفاق نهائي مع باشاك شهير، ولن يستمع لأي عرض آخر”.

وكان أردا توران قد استهل رحلته كلاعب مُحترف مع صفوف عملاق بلاده غالطة سراي، الذي دافع عن ألوان فريقه الأول في الفترة بين عامي 2005 و2011، قبل أن يتخذ خطوة الانتقال إلى الليغا من خلال أتليتكو مدريد، ومنه طرق بوابة العملاق الكاتلوني عام 2015، ليعود من جديد لدوريه المحلي.