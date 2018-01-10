فيدال يُعلق للمرة الأولى على ارتباطه بتشيلسي

لندن-”القدس العربي”:

قلل متوسط ميدان بايرن ميونخ آرتورو فيدال من أهمية التقارير التي لا تتوقف عن ربط مستقبله بحامل لقب البريميرليغ تشيلسي منذ فتح سوق الانتقالات الشتوية الجاري، مكتفيًا بالتأكيد أنه لا يُفكر سوى في تقديم أفضل ما لديه مع العملاق البافاري في النصف الثاني، لمساعدته على تحقيق أهدافه في نهاية الموسم.

وادعت العديد من الصحف البريطانية، أن إدارة البلوز في طريقها للحصول على خدمات قائد المنتخب التشيلي، لحاجة كونتي للاعب وسط بجودة أعلى من بكايوكو في الأدوار الهجومية بالذات، إلا أن صاحب الشأن، نفى صحة تلك الأنباء بقوله للصحفيين “أنا لا أقرأ هذه الأخبار. فقط أركز على عملي مع الفريق، وأريد تقديم الأفضل لأننا ننافس على كل البطولات هذا الموسم”.

وعن الطريقة التي يقضي بها وقته في العطلة الشتوية التي ستنتهي قريبًا في ألمانيا، قال “أتفاعل مع ما يحدث في وقتنا الحالي، وأحاول الاستمتاع بعطلتي بقدر المُستطاع، وبعد العودة سيكون تركيزي الوحيد على المباريات. أما ما يُكتب في وسائل الإعلام، فلا أعرف عنه أي شيء”.

وجاءت تصريحات لاعب يوفنتوس السابق، بعد ساعات من تعليقات مدربه يوب هاينكس، التي أكد خلالها تمسكه ببقاء صاحب الـ 30عامًا في “آليانز آرينا” لأطول فترة ممكنة.

وانضم فيدال إلى بايرن ميونخ عام 2015 قادمًا من يوفنتوس في صفقة كلفت الإدارة الألمانية قرابة الـ40 مليون يورو شاملة المتغيرات، وخلال هذه الفترة دافع عن ألوان الفريق في 120 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل كذلك 21 هدفًا، منهم 13 في البوندسليغا، الذي فاز بلقبه مرتين.