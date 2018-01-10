إليسا تنفي التكبر وتمارس الوخز بالكلمات .. فمن قصدت بتغريدة “ليس ذنبي” ؟

لندن-” القدس العربي”:

اتهامات بالغرور وأخري بقوة الشخصية لاحقت الفنانة إليسا طوال الساعات الماضية على حسابها الرسمي على “تويتر”مثيرة جدلا بين معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود القصة عندما نشرت إليسا مقولة للشاعرنزار قباني وعليها صورته وهي ” عذرا لمن وصفني بالتكبر فليس ذنبي أنك تري نفسك صغيرا أمامي”.

نشرت إليسا هذه المقولة وركنت للصمت تاركة المجال لمحبيها ومنتقديها حيث كتب أحدهم وهو من المعجبين “الله لو بس يتعرفوا على شخصيتك عن قرب لهانت عليهم صغائر الأمور وعرفوا أن الصدق من شيمك”

أما متابعة أخري وهي لامة عبد الله فقد ردت على التغريدة بقسوة قائلة “انا عن نفسي مش شايفيتك اصلا “.

؟؟ولا يزال يدور من قصدت إليسا بهذه الرسالة ؟ وهل أكتفت إليسا بنشرها على تويتر دون “إنستغرام” لأن من تقصده مهتم أكثر بتويتر؟؟.