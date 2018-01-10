أكثر من نصف الروس يرون أن أمريكا هي العدو رقم واحد

موسكو: يعتبر حوالى 68 في المئة من الروس الولايات المتحدة العدو الرئيسي لروسيا، وفقا لاستطلاع رأي أعده مركز ليفادا المستقل ونشره الأربعاء، فيما بلغت العلاقات بين موسكو وواشنطن أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وأوضح هذا الاستطلاع الذي أجري بين 1-5 ديسمبر/ كانون الأول أن 66 في المئة من المستطلعين يعتبرون أن “لروسيا أعداء”.

ويقول 68 في المئة من هؤلاء الروس المقتنعين بأنهم مهددون، إن واشنطن هي العدو رقم واحد لموسكو، تليها أوكرانيا (29 في المئة) ثم الاتحاد الأوروبي (14 في المئة).

ووصف 5 في المئة فقط الإسلاميين بأنهم عدو، وأشار حوالى 3 في المئة إلى الإرهابيين.

وقد أجري الاستفتاء على عينة من 1600 شخص في 48 منطقة روسية.

والعلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة بسبب النزاع في سوريا والأزمة في أوكرانيا.

وقد تدهورت أيضا لدى فتح تحقيق في الولايات المتحدة حول اتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 وشبهات بتواطؤ بين الكرملين وفريق حملة دونالد ترامب.

وبعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، ومن ثم الحرب في شرق أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على روسيا.

(أ ف ب)