بيونسيه تركيا غاضبة لوصف أغنيتها الأخيرة بالـ”فاضحة “

لندن-”القدس العربي”:

وصفت الفنانة التركية هاديسا والملقبة بـ “بيونسيه تركيا”،هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي بممارسة”التمييز ز العنصري ضد النساء”، جاء ذلك كأول رد فعل احتجاجي من “هاديسة” على خلفية توصيف الهيئة لأحدث كليباتها بانه يتضمن مشاهد اباحية.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي قد أصدرت قرارا بمعاقبة أربع قنوات تركية بغرامة مالية بسبب الفنانة هاديسا وذلك بسبب قيامهم بعرض فيديو “كليب” للنجمة التركية المثيرة للجدل هاديسا.

وتأتي العقوبة لأن القنوات التركية المشار إليها كانت قد بثت أغنية مصور “كليب” للفنانة هاديسا حمل عنوان “المسامحة صفر”.

واعتبرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي أن بعض مشاهد الفيديو إباحية وخادشه للحياء.

وقالت هاديسا ضمن رد فعلها الغاضب أنها لن تسكت أبداً عن التمييز العنصري وأكملت “أننا أصبحنا في 2018 ويجب على الجميع محاربة التمييز العنصري ورفضه، فما زالت النساء يعانيين حتى يومنا هذا”.