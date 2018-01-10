الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف شخص في شمال غرب سوريا جراء العنف

دمشق: ذكرت مسؤولة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن القتال والقصف الجوي لمناطق المعارضة في شمال غرب سوريا أسفر عن نزوح نحو مئة ألف شخص على مدار ستة أسابيع تقريبا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، ليندا توم، إن ما يقدر بـ99569 شخصا نزحوا من ريف إدلب بجنوب البلاد وريف حماة الشمالي بين 1 ديسمبر/كانون الأول 2017 وحتى 9 يناير/كانون الثاني.

وفي سياق متصل، بحث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، الذي يزور سوريا حاليا، الأوضاع الإنسانية في محافظة حمص.

وهذه أول زيارة يقوم بها لوكوك لسوريا منذ تولى المنصب في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال مصدر مسؤول في محافظة حمص لوكالة الأنباء الألمانية إن المحافظ طلال البرازي بحث مع لوكوك ووفد الأمم المتحدة سبل التعاون وتنفيذ البرامج التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة والجهات التابعة للنظام السوري ومنظمات المجتمع المدني السوري .

وتفقد المسؤول الأممي أسواق حمص القديمة وحيي الشياح وبابا عمر والتي كانت ساحة لقتال مدمر بين قوات النظام والمعارضة.

وعلى الرغم من أن العنف في أجزاء من سوريا قد انخفض في الشهور الأخيرة. غير أن قوات النظام السوري كثفت مؤخرا الهجمات على الغوطة الشرقية، معقل المعارضة، بالقرب من دمشق.

ومن ناحية أخرى، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، اليوم الأربعاء، من مؤشرات على تعرض المدنيين في المنطقة للقتل والتشويه يوميا.

وقال، في بيان، إن أعداد الضحايا تثير مخاوف متزايدة بأن قوات النظام التي تقاتل في الغوطة الشرقية، قد تكون ارتكبت جرائم حرب.

ويعيش نحو 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية، وهي المعقل الرئيسي للمعارضة بالقرب من دمشق، وتعاني من حصار قوات بشار الأسد منذ أكثر من أربع سنوات.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 85 مدنيا على الأقل بينهم 30 طفلا قتلوا وأصيب 183 شخصا على الأقل في الغوطة الشرقية منذ بداية يناير/كانون الثاني.

(د ب أ)