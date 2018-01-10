سميرة سعيد تشرك جمهورها في هدية الـ” واتس آب”–(فيديوهات)

لندن-”القدس العربي”:

قالت الفنانة سميرة سعيدة أنها تلقت صباح اليوم هدية مميزة، وكتبت الفنانة على حسابها الرسمي على تطبيق”إنستغرام” “أحلى حاجة أصحى الصبح على هدية على الواتسآب فيها جزء كبير من عمرى، شكرا على كل يوم سعيد عشته معكم”.

الهدية كانت عبارة عن معالجات فنية وبالتاريخ لغالب أعمال الفنانة سميرة سعيد من خلال مسيرتها، نشرت منها الفنانة 6 فيديوهات مع رسالتها لجمهورها ومعجبيها.

الفيديوهات الغنائية وجدت تفاعلا كبيرا على “إنستغرام” حيث نال أقلاها تفاعلا 15 ألف علامة أعجاب خلال ثلاث ساعات من نشرها.