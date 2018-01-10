نتنياهو: القبض على منفذي عملية نابلس “مسألة وقت”‎

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن القبض على منفذي عملية إطلاق النار، أمس، في نابلس (شمالي الضفة)، والتي أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي، “مسألة وقت”.

وأمس الثلاثاء، قتل مستوطن إسرائيلي، “في إطلاق نار من مركبة مسرعة”، قرب مستوطنة “حفات جلعاد”، المحاذية لمدينة نابلس، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو، خلال المؤتمر السنوي للصحافيين الأجانب في إسرائيل، الذي عقد بتل أبيب، “تحدثت مع رئيس الشاباك (ناداف أرغمان/ جهاز الأمن الداخلي)، وقال لي إن القبض على منفذي العملية مسألة وقت، وليس لدي شك في ذلك”.

واتهم السلطة الفلسطينية بدعم “القتلة”، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطة.

وأثنى نتنياهو، على موقف السفير الأمريكي في إسرائيل، دافيد فريدمان، والذي قال في وقت سابق اليوم، في تغريدة على حسابه بتويتر: “قوانين السلطة الفلسطينية ستوفر لمنفذي العملية تعويضا ماليا”. وأضاف: “لا تبحثوا عن سبب عدم تحقيق السلام”، دون تفاصيل.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

(الأناضول)