ترامب لا يرغب في إعفاء إيران من العقوبات ويدرس فرض قيود أخرى

واشنطن: قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أبدى في جلسات خاصة عدم رغبته في إعفاء إيران من العقوبات رغم توصيات من مستشارين له بأن يفعل ذلك، وإنه سيسعى لاتخاذ قرار خلال اجتماع مع مساعديه لشؤون الأمن القومي غدا الخميس.

وأبلغ المسؤول رويترز أن كبار مستشاري ترامب سيوصونه بأن يمدد الإعفاء من العقوبات، في إطار الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، قبل أن تنقضي مهلة اتخاذ القرار يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول أنه إذا قرر ترامب إعفاء إيران من العقوبات فسيصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف أعمالا وأفرادا إيرانيين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي اعتمد بشبه إجماع، الثلاثاء، قرارا يدعم التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة.

والنص الذي اقر بأغلبية 415 صوتا مقابل صوتين فقط، يؤكد دعم الكونغرس “للشعب الايراني المنخرط في تظاهرات مشروعة وسلمية ضد نظام قمعي وفاسد”.

ودعا النواب في قرارهم إدارة ترامب إلى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

(رويترز)