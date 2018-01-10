التحالف بقيادة السعودية يقول إنه أحبط هجوما للحوثيين على ناقلة نفط

الرياض/ نيويورك: قال التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب في اليمن، اليوم الأربعاء، إنه أحبط هجوما لمقاتلي جماعة الحوثي على ناقلة نفط سعودية في مطلع الأسبوع قرب ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن التحالف دمر قاربا يحمل متفجرات أثناء توجهه صوب الناقلة يوم السبت.

وفي سياق متصل بالأزمة في اليمن، أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها تجري اتصالات مستمرة مع قوات التحالف من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك للصحافيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: “نجري اتصالات متواصلة مع قوات التحالف، لضمان وصول تدفقات المعونة الإنسانية للشعب اليمني لكن تقابلنا عقبات على رأسها استمرار القتال”.

وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلات التحالف العربي، أكثر من 30 غارة جوية على معسكر لجماعة “أنصار الله” (الحوثي) في مديرية همدان شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح المتحدث، أن “معاناة الشعب اليمني ما زالت متواصلة والمبعوث الأممي إلى اليمن (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) في عمان حاليًا، وهو مستمر في جهوده الرامية إلى إيجاد حل”، دون تفاصيل إضافية.

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي” من جهة أخرى.

وخلّفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.

(وكالات)





