﻿نانسي عجرم تغني باللهجة المصرية في ألبومها الجديد

القاهرة – «القدس العربي»: تواصل المطربة اللبنانية نانسي عجرم التحضير لألبومها الجديد، حيث اختارت عددا من الأغاني ليتضمنها الألبوم منها أغنية باللهجة المصرية من تأليف عوض بدوي وألحان وليد سعد، التي قدمت معهما عددا كبيرا من الأعمال الناجحة.

آخر ألبوماتها صدر في شهر إبريل/ نيسان من العام الماضي بعنوان «حاسسة بيك» وضم 13 أغنية، وهي «حاسة بيك»، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع طارق مدكور، و»حلم البنات» من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع باسم رزق، وأغنية «خمسة فرفشة»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع طارق مدكور، و «قلبي بيسأل عيني»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع طارق مدكور، و»خراب بيوت»، من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، و»الحب زي الوتر»، من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد ابراهيم، و»كيفك بالحب»، من كلمات منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق.

وأغنية «ومعاك» من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة، و»مش إنت» من كلمات منير بو عساف، وألحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق، و»ظبّت وخطّت» من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد ابراهيم.

بالإضافة لأغنية «أي حب وأي غيرة» من كلمات الشاعر خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل، و»عم بتعلق فيك» من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، وأخرهم أغنية «روح يا شاطر» من كلمات سافو شغاله، وألحان سمير صفير، وتوزيع بودي نعوم.