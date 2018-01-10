﻿ في نيويورك: تغيير الحفاظات في مراحيض الرجال أيضا

نيويورك ـ أ ف ب: ستجهز مراحيض الرجال في نيويورك قريبا بطاولات لتغيير حفاظات الأطفال بموجب قانون بلدي جديد يسعى الى إزالة «عدم المساومة» بين النساء والرجال في هذا المجال.

وأصدر رئيس بلدية المدينة الديمقراطي بيل دي بلازيو، المرسوم الذي يلزم بوضع طاولات لتغيير الحفاظات في كل مراحيض أبنية الإدارات العامة المفتوحة للجمهور، الجديدة منها أو المرممة في غضون ستة أشهر. وأوضح رئيس البلدية التقدمي الذي أعيد انتخابه قبل فترة قصيرة «هذا القانون الجديد سيضمن حصول كل الأهل على التجهيزات الضرورية في الأبنية العامة» مؤكدا أنها «خطوة كبيرة إلى الأمام» للأهل القاطنين في عاصمة الولايات المتحدة المالية.

وأضاف دي بلازيو «في كثير من الأحيان يجد الآباء والأهل الذين لا يصنفون أنفسهم لا في خانة الرجال ولا النساء مستبعدين من المنشآت الموجهة إلى العائلات. يجب أن تتغير الأمور» مشيرا إلى أنه غالبا ما اضطر في الماضي الى ترك عناء تغيير حفاظات طفيلهما إلى زوجته.

في تشرين الأول/أكتوبر 2016 صادق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على قانون يلزم الأبنية الفدرالية المفتوحة أمام الجمهور توفير طاولات لتغيير الحفاظات في كل المراحيض.

والمراحيض العامة في نيويورك قليلة نسبيا. ويضطر الكثير من سكان المدينة والسياح فيها الى استخدام المراحيض المتاحة في المقاهي والمطعام وبعض متاجر السوبرماركت.