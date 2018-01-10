﻿ 3500 مولود جديد في الولايات المتحدة يموتون سنويا خلال نومهم

واشنطن ـ أ ف ب: يموت نحو 3500 مولود جديد سنويا خلال نومهم في الولايات المتحدة على ما أظهر تقرير للسلطات الصحية في هذا البلد البالغ عدد سكانه 320 مليون نسمة تقريبا.

وشددت السلطات على ضرورة ان يحترم الأهل أكثر التوصيات التي تسمح للأطفال بالنوم بأقل قدر من المخاطر المتعلقة بمتلازمة الموت الفجائي لدى الرضع أو الاختناق العرضي وبأسباب أخرى.

في التسعينيات سجل تراجع كبير في عدد وفيات المولودين الجدد في نومهم في إثر حملة وطنية لجعل الأطفال ينامون على ظهورهم فقط.

إلا أن هذه الجهود تباطأت في نهاية التسعينيات. وتظهر بيانات المراكز الأمريكية للإشراف على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إن خطر وفاة الرضع خلال النوم لا يزال قائما.