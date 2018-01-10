﻿شرطي روسي سابق متهم بارتكاب 81 جريمة قتل

موسكوـ أ ف ب: مثل شرطي روسي سابق مدان بقتل 22 امرأة، أمس الأربعاء أمام القضاء بتهمة ارتكاب 59 جريمة قتل أخرى ما قد يجعله أكثر السفاحين دموية في تأريخ روسيا الحديث. ويمضي ميخائيل بوبكوف (53 عاما) عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب وقتل 22 امرأة في مدينة انغارسك في سيبيريا بعدما استدرجهن إلى سيارة الشرطة.

ومن شأن المحاكمة الجديدة التي عقدت أولى جلساتها بشكل مغلق الأربعاء، أن تبت في إمكان إدانته في جرائم القتل الـ 59 الأخرى.

هذا الرجل الملقب بـ»مهووس انغارسك» الذي ترك الشرطة عام 1998 كان يترك جثث ضحاياه وهن من المومسات وأيضا من ربات المنازل، في الأحراج أو المقابر أو على قارعة الطريق. ونجت امرأتان من هجمات ميخائيل بوبكوف برغم إصابتهما بجروح خطيرة.

وحدد المحققون منفذ هذه الجرائم عام 2012 بعد إجرائهم تحاليل للحمض النووي على السكان من مالكي طراز من السيارات لمطابقتها مع أثار إطارات متروكة في موقع الجرائم. وكان الشرطي السابق يستهدف نساء في حال سكر أو ممن يعشن نمط حياة يعتبره «منحلا أخلاقيا» وكان يقتلهن بالفأس أو المطرقة، على ما قال لموقع «ميدوزا» الإخباري في كانون الأول/ديسمبر.

وقال المحقق ايفغيني كارتشيفسكي في تصريحات أوردها الموقع «هذا شخص مهووس مع رغبة خارجة على السيطرة في القتل» مشيرا إلى أن القاتل يعتبر مع ذلك مسؤولا تماما عن جرائمه.

وفي حال ادانته بارتكاب جرائم القتل الـ81 هذه التي حصلت بين 1992 و2010 يكون بوبكوف قد تخطى «الرقم القياسي» العائد لأشهر سفاحَين آخرين في روسيا هما اندري تشيكاتيلو الذي أعدم في 1994 لقتله 53 مراهقا وطفلا، واليكساندر بيتشوشكين الذي أدين في 2007 بالسجن مدى الحياة لقتله 48 شخصا.