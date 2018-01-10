تشيلسي يهدر الفرص ويتعادل سلبيا مع أرسنال في كأس الرابطة

لندن: فشل تشيلسي في استغلال اللعب على أرضه وأضاع عدة فرص في تعادله بدون أهداف مع أرسنال في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الانكليزية لكرة القدم الأربعاء.

وعانى أصحاب الضيافة للوصول لشباك فريق المدرب أرسين فينجر رغم الاستحواذ على الكرة معظم الوقت في ستامفورد بريدج.

وأهدر مدافع تشيلسي أندرياس كريستينسن أخطر الفرص عبر ضربتي رأس في الشوط الثاني بعدما أضاع زميله سيسك فابريجاس فرصة بطريقة مشابهة قبل الاستراحة.

ولم يظهر أرسنال أنيابا هجومية ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب بعد أسبوعين.

ويلتقي الفائز مع مانشستر سيتي أو بريستول سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية في النهائي. وكان متصدر الدوري الممتاز تفوق بصعوبة 2-1 في لقاء الذهاب.

(رويترز)