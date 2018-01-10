ريال مدريد ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل فريق ريال مدريد، الأربعاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتعادل الريال مع ضيفه نومانسيا بهدفين لكل منهما في إياب دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة المحلية.

وجاء تأهل الملكي إلى ربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثية نظيفة.

دخل الريال اللقاء مهاجمًا في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة 11 عن طريق لوكاس فاسكيز.

ومع حلول الدقيقة 45 أدرك نومانسيا التعادل عن طريق غويليرمو فرنانديز لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستعاد الريال التقدم مجددًا في الدقيقة 59 بتسجيل فاسكيز للهدف الثاني له في اللقاء ولفريقه.

وجاءت الدقيقة 82 ليتمكن فرنانديز من تسجيل الهدف الثاني له في اللقاء والتعادل لفريقه، قبل أن يشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لدانييل بيدرو كالفو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 90، ليلعب نومانسيا الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

(الأناضول)