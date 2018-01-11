توجيه اتهامات رسمية إلى المشتبه به في هجوم مترو أنفاق نيويورك

نيويورك: وجهت السلطات في نيويورك رسميا اتهامات بالإرهاب إلى الرجل المشتبه في أنه فجر قنبلة محلية الصنع في مترو أنفاق نيويورك الشهر الماضي.

ويتهم الرجل ويدعى عقائد الله (27 عاما) من بروكلين بتفجير قنبلة أنبوبية في نفق يربط بين محطة بورت أوثوريتي للأنفاق وتايمز سكوير خلال ساعة الذروة في منتصف كانون أول/ ديسمبر.

وجاء في لائحة الاتهام أن عقائد الله استخدم مصابيح من شجرة عيد الميلاد (الكريسماس) وأسلاك وبطارية 9 فولت، في ذلك الهجوم.

وتسبب الانفجار في إصابة المهاجم وثلاثة آخرين.

وأقر عقائد الله للشرطة بأنه ملهم بتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، وقال إنه نفذ الهجوم لأسباب منها سياسات الحكومة الأمريكية في الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن عقائد الله هو مهاجر من بنغلاديش وصل إلى الولايات المتحدة عام 2011، ونشر بيانا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خاطب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قائلا : “ترامب , لقد فشلت في حماية أمتك”.