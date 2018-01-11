بلدية واشنطن تطلق على ساحة قبالة السفارة الروسية اسم “بوريس نيمتسوف”

واشنطن: أصدر المجلس البلدي للعاصمة الأمريكية قرارا اطلق بموجبه على جزء من الجادة التي يقع فيها مبنى السفارة الروسية في واشنطن اسم “ساحة بوريس نيمتسوف” تكريما للمعارض الروسي الذي اغتيل في موسكو في 2015.

والقرار الذي صدر باجماع اعضاء المجلس البلدي الثلاثة عشر (11 ديمقراطيا ومستقلان) تم اعتماده بصورة “طارئة” بانتظار صدور تشريع نهائي بشأنه. ويمكن للكونغرس، الذي يتمتع بسلطة الوصاية على مقاطعة كولومبيا حيث تقع واشنطن ان يعترض على هذا القرار.

وقرر المجلس البلدي تنظيم حفل رسمي يتم خلاله رفع الستارة عن اسم الساحة في 27 شباط/ فبراير في الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال المعارض الروسي، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية عن مسؤولين في البلدية.

ويقع مبنى السفارة الروسية في جادة ويسكونسن التي تعتبر من ابرز شرايين المرور في شمال غرب العاصمة.

ورحب السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو بقرار المجلس البلدي، معتبرا انه بهذا القرار “نحن نرسل إلى فلاديمير بوتين وصحبه رسالة واضحة بأن الشعب الأمريكي يقف إلى جانب الروس الذين يحاولون بشجاعة أن يبنوا لبلدهم مستقبلا حرا وديمقراطيا”.

واغتيل نيمتسوف (55 عاما) في آذار/ مارس 2015 بالرصاص اثناء سيره برفقة صديقته على الجسر الكبير المحاذي للكرملين في موسكو.

ودعت المعارضة الروسية والدول الغربية إلى تحقيق كامل وشفاف في قضية اغتيال نيمتسوف، الذي شغل منصب نائب رئيس الحكومة في ظل حكم بوريس يلتسين في التسعينات. (أ ف ب)