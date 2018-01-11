جاويش أوغلو: أردوغان يرغب في مقابلة ميركل وجها لوجه

أنطاليا: قال وزير الخارجية التركي جاويش مولود أوغلو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرغب في مقابلة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشكل شخصي وجها لوجه “لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين”.

وأضاف أوغلو خلال اجتماع مع صحفيين ألمان في مدينة أنطاليا مساء الأربعاء، أن أردوغان يرغب في دعوة ميركل إلى تركيا فور اكتمال مفاوضات ائتلافها، أو ربما يسافر هو إلى ألمانيا.

وتوترت العلاقات الألمانية التركية بشدة بعد محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016 ضد إردوغان. واتهم الرئيس التركي ألمانيا بأنها تؤوي أنصار فتح الله غولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير المحاولة الانقلابية.

ومنذ ذلك الحين اعتقلت تركيا عددا من المواطنين الألمان بتهم تتعلق بالإرهاب واتهمت سياسيين ألمان بالتصرف مثل النازيين بعد أن مُنع وزراء أتراك من عقد تجمعات جماهيرية في ألمانيا العام الماضي.

إلا أن تركيا دعت مؤخرا إلى تطبيع العلاقات، ودعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل، نظيره التركي جاويش أغلو إلى مسقط رأسه نهاية الأسبوع الماضي.

وقال جاويش أوغلو إن أردوغان اتصل هاتفيا عدة مرات بميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وأضاف: “يجب أن نبقي على الحوار”.

وأكبر نقطة شائكة بين برلين وأنقرة هي احتجاز الصحفي الألماني دينيز يوجيل الذي احتجز في سجن تركي لمدة 11 شهرا تقريبا دون توجيه تهمة إليه.

وتقول ألمانيا إن اعتقال يوجيل له دوافع سياسية، وهو اتهام نفاه جاويش أوغلو.

وتساءل جاويش أوغلو: “ما الذي أجنيه من اعتقال يوجيل؟”. وأضاف: “ماذا أفعل في المقابل، لا شيء. هذا الأمر يقوض علاقتنا، هل أنا سعيد بذلك؟ لا. ولكن لا يمكنني التدخل في النظام القضائي للتخلص من هذه المشكلة “.

وكرر الوزير التركي تأكيد أنقرة أن يوجيل، وهو مراسل لصحيفة “دي فيلت”، لم يتم اعتماده بشكل صحيح.

وقال جاويش أوغلو: “لأن قضيته لا علاقة لها بالصحافة، فلا شأن لها بالعلاقات التركية الألمانية”.

ورفض أيضا انتقادات وجهت إلى أنقرة على الساحة الدبلوماسية في العام الماضي.

وقال: “إنكم وصفتم أردوغان بالديكتاتور، لقد أهنتم أردوغان بشدة”. وأضاف :”إذا وصفتم أردوغان وإيانا بالديكتاتوريين ، يجب أن تتوقعوا انتقادات مماثلة من أردوغان”.

لكنه تحدث أيضا عن احترامه لميركل. وأضاف :”إنها الزعيمة الحقيقية الوحيدة في أوروبا خلال السنوات الخمس أو الست الماضية”.

وفيما يتعلق بحالة الطوارئ في تركيا التي قالت الحكومة إنها ستمتد لمدة ثلاثة أشهر أخرى الأسبوع القادم، كان جاويش أوغلو حذرا. وقال: “أتمنى أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي نقوم بتمديدها.. أتمنى ذلك حقا”. (د ب أ)