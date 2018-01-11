المعارضة السورية تصيب طائرة حربية للنظام وتطلق معركة جديدة في حماة وتسيطر على بلدة عطشان

حلب: أعلنت المعارضة السورية عن إصابة طائرة حربية تابعة لقوات النظام السوري قرب بلدة عطشان في ريف حماة الشمالي الخميس.

قال مصدر عسكري في غرفة عمليات رد الطغيان لوكالة الأنباء الألمانية إن “المضادات الارضيّة أصابت الطائرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وتابعت تحليقها باتجاه مطار حماة العسكري”.

وأعلنت المعارضة في وقت سابق الخميس عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قوات النظام في ريفي حماة وإدلب، كما أعلنت عن سيطرتها على بلدة عطشان في محافظة حماة وذلك بعد معركة أطلقت عليها (وإن الله على نصرهم لقدير).

وقال مصدر إعلامي من حركة أحرار الشام المعارضة: “سيطرت قواتنا على بلدة عطشان في ريف إدلب الشرقي صباح اليوم بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والميلشيات الموالية لها، وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح”.

وأكد المصدر أن “معركة تحرير عطشان بدأت فجر اليوم بالتمهيد الناري بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع ونقاط قوات النظام، وتمكنا من كسر الخطوط الاولى ثم التقدم داخل البلدة بعد فرار عناصر النظام”.

وقال قائد عسكري في جيش إدلب الحر “بعد تقدم قوات النظام السوري المدعوم بالطيران الروسي في ريفي حماة وإدلب وقتلها وتهجيرها المدنيين ضمن حملة جوية ومدفعية ومكثفة، اطلقت فصائل المعارضة غرفة عمليات (رد الطغيان) لاستعادة مناطق سيطرة عليها قوات النظام شمال شرق حماة وجنوب إدلب”.

وحسب القائد، تمت السيطرة في اليوم الأول من العملية على بلدة الخوين، وأرض الزرزور بريف إدلب الجنوبي، وقتلت وجرحت عددا من عناصر القوات الحكومية.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للمعارضة استعادة المعارضة مناطق جنوبي إدلب، منذ بدء المعركة قبل ساعات، وسيطرتها على قرى عطشان والخوين وأم الخلاخيل، إضافة إلى تل مرق وحاجزي “النداف” و”الهليل”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق الخميس بأن فصائل المعارضة بدأت هجوما مضادا على تمركزات لقوات النظام في محيط مطار أبو الظهور العسكري وعدة محاور في ريف إدلب.

وقال المرصد، في بيان صحافي الخميس، إن مواجهات، هي الأعنف، تدور بين الطرفين، وسط قصف مكثف من الطائرات الحربية ومئات القذائف المدفعية والصاروخية، على تمركزات هيئة تحرير الشام والحزب الاسلامي التركستاني وحركة أحرار الشام الإسلامية والفصائل المساندة لها في المطار ومحيطه، ومنطقة تل سلمو.

وأشار المرصد إلى مقتل 35 على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، وإصابة عدد آخر بجراح، فيما تم أسر 14 آخرين.

وكانت قوات النظام بدأت عملية عسكرية في المنطقة قبل حوالي أسبوعين، وسيطرت على مساحات واسعة من قرى شرقي حماة وريف إدلب الجنوبي الشرقي، لتصل إلى تخوم مطار “أبو الضهور” العسكري، والذي يشهد محيطه معارك عنيفة حتى الآن. (د ب أ)