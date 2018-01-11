صورة دب كوالا نافق ومقيد في دعامة خشبية تثير الغضب في استراليا

سيدني: أثارت صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت تظهر دب كوالا نافقا وهو مشدود إلى دعامة خشبية في استراليا حالة غضب وإدانة واسعة النطاق.

وقالت سلطات رعاية الحيوانات إنها تحقق في الحادث بعد أن وجد عمال محليون الحيوان مربوطا في ركيزة أحد الأكشاك في متنزه”برولو بارك لوكاوت” بولاية كوينزلاند شمال شرقي استراليا.

وقالت سوزان جريبل ،من أعضاء منظمة “إنقاذ الكوالا في كوينزلاند” غير الربحية، لوكالة الأنباء الألمانية الخميس: “إنه أمر مقزز. لا يمكن وصفه بكلمات”.

وأضافت: “لقد كان (دبا) يتمتع بصحة جيدة ويزن 7 كيلوغرامات، وسيما، لابد أنه كان يتسلق الأشجار”.

وأشارت إلى أنه لم يتضح كيف نفق دب الكوالا قبل أن يتم العثور عليه في الموقع الذي يبعد 140 كيلومترا شمال بريسبين. وأضافت أن “الجمعية الملكية لمنع الوحشية ضد الحيوانات” سوف تفحص رفات الكوالا.

وأضافت المتطوعة أن الحيوان الجرابي، الذي تم تقدير سنه بخمسة أعوام والذي عثر على دم متلبد على فرائه، قد نفق على الأرجح قبل أن يتم ربطه في الدعامة.

وقالت إن الجناة يمكن أن يواجهوا تهم الوحشية مع الحيوان حال العثور عليهم.

وتمكنت منظمة “إنقاذ الكوالا في كوينزلاند” من إنقاذ مئات من دببة الكوالا التي تعاني من المرض أو تصاب في هجمات من كلاب أو حوادث سيارات.

وقالت جريبل “ولكن هذه النوعيات من الحوادث المرتبطة بالوحشية تقع أيضا، مرة أو مرتان في العام، حيث تصاب دببة الكوالا بسكاكين أو تطلق عليها الأسهم”.

وسجلت الصورة التي نشرتها المنظمة على صفحتها على فيسبوك لمحاولة الوصول إلى الجناة آلافا من التعليقات والمشاركات. (د ب أ)