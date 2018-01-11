“غوغل” تضيف خاصية “غوغل أسيستنت” للأوامر الصوتية إلى السيارات

القاهرة- سان فرانسيسكو: قررت شركة خدمات الإنترنت والبرمجيات الأمريكية “غوغل” إضافة تطبيقها للأوامر الصوتية المسموعة “جوجل أسيستنت” إلى نظام تشغيل النظام الرقمي في السيارات “أندرويد أوتو”.

وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” فإن غوغل ستطرح النسخة الجديدة من نظام التشغيل “أندرويد أوتو” المزود بتطبيق “غوغل أسيستنت” في الولايات المتحدة خلال أيام.

يتيح التطبيق لسائقي السيارات استخدام الأوامر المسموعة لتشغيل تطبيقات “غوغل مابس″ و”ويز″ و”سبوتفاي” و”غوغل بلاي ميوزيك” و”واتس آب” وغيرها من الخصائص التي يمكنهم تشغيلها عبر هواتفهم الذكية أثناء قيادة السيارة. ومن المنتظر أن يتمكن السائقون في المستقبل القريب من استخدام التكنولوجيا الرقمية والاتصالات لحجز مكان في ساحة انتظار السيارات باستخدام تطبيق “سبوت هيرو” أو طلب مشروب من مقاهي “ستارباكس″ أثناء قيادتهم للسيارات على الطريق.

ويمكن للسائقين الآن أن يتوقعوا إمكانية ربط هواتفهم بسياراتهم لتفعيل تطبيق “غوغل أسيستنت”، لكن الأمر قد لا يكون كذلك، حيث تعمل “جوجل” مع شركات صناعة السيارات من أجل دمج هذا التطبيق في نظام التكنولوجيا الخاص بالسيارة مباشرة دون الحاجة إلى هاتف.

يذكر أن أغلب السيارات المطروحة في الأسواق الآن مزودة بأحد نظامي التشغيل “كار بلاي” و”أندرويد أوتو”، حيث يوجد نظام التشغيل “أندرويد أوتو” في أكثر من 400 طراز من أكثر من 40 علامة تجارية.

في الوقت نفسه فإن شركات سيارات مثل “بي.إم.دبليو” و”هيونداي” و”مرسيدس بنز″ تتيح لمستخدمي سياراتها استخدام “غوغل أسيستنت” الموجود على هواتفهم الذكية لغلق أبواب سياراتهم عن بعد والتحكم العديد من الوظائف الأخرى في السيارات. (د ب ا)