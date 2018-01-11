بايرن يستهل مسيرته في الدور الثاني من البوندسليغا بملاقاة ليفركوزن

برلين: يستأنف بايرن ميونخ المتصدر نشاطه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بمواجهة مضيفه باير ليفركوزن الجمعة في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

ويستهل بايرن منافسات الدور الثاني محتلا الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، في ظل مساعي الفريق لتعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة السادسة على التوالي.

ولكن بايرن عليه أن يتحلى بروح النصر تحت قيادة مدربه يوب هاينكس في ظل حلم تكرار التتويج بلقب الثلاثية، دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا.

ويلتقي شالكه صاحب المركز الثاني مع مضيفه لايبزيغ مساء السبت.

ويمتلك شالكه 30 نقطة في وصافة البوندسليجا، ولكن مع وجود أربع نقاط فقط تفصله عن اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثامن، فهذا دليل دامج على حده المنافسة في المراكز الأولى بجدول الترتيب. وعلى الجانب الأخر تبدو الأمور أكثر تأزما بالنسبة لكولون صاحب المركز الثامن عشر الأخير برصيد ست نقاط فقط حيث يبتعد بتسع نقاط عن منطقة الأمان، ولكن كل الفرق بداية من فولفسبورغ صاحب المركز الثاني عشر حتى متذيل جدول الترتيب يخشون من شبح الهبوط.

وتبدو الأوضاع أفضل قليلا بالنسبة لاوجسبورغ وهيرتا برلين وهانوفر أصحاب المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر على الترتيب.

ونظرا لأن مونديال روسيا 2018 سيقام في الصيف المقبل، حصلت فرق البوندسليغا على راحة مختصرة في فترة العطلات الشتوية، ولكن بايرن استفاد رغم الراحة القصيرة من تعافي ماتس هوميلز وروبرت ليفاندوفسكي.

وفي حال تفضيل المدرب يوب هاينكس عدم المخاطرة بالدفع بليفاندوفسكي أمام ليفركوزن، فإن الفرصة قد تكون مواتية لمشاركة الوافد الجديد ساندرو فاجنر غدا.

وقال فاجنر للموقع الرسمي لبايرن “أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، الكل يعمل بشكل جيد ويتحلى بالالتزام”.

ولم يتعرض ليفركوزن لأي هزيمة في أخر 12 مباراة ويحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وقد يتقدم لوصافة جدول الترتيب عبر الفوز على بايرن، انتظار لما ستسفر عنه مباراة شالكه مع لايبزيج.

وقال دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه للموقع الرسمي للنادي “لدينا كل الإمكانيات المتاحة للمساعدة على العمل الشاق والشديد، وهذا ما نفعله”.

وأضاف “على مستوى الهجوم أعتقد أننا حققنا تطورا ملموسا، لذا اتطلع إلى بداية النصف الثاني من الموسم”.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث بفارق نقطتين فقط خلف شالكه، بعد مسيرة باهتة في النصف الأول من الموسم أدت إلى الإطاحة بالمدرب بيتر بوش.

وتولى بيتر شتويغر قيادة الدفة في دورتموند بشكل مؤقت وتحسنت الأمور تحت قيادته في ظل مساعيه في استغلال فرصة الحصول على فرصة تدريب فريق في حجم دورتموند بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

ويبدأ دورتموند منافسات الدور الثاني بملاقاة ضيفه فولفسبورغ يوم الأحد.

ويخرج بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز السادس لملاقاة مضيفه كولون متذيل الترتيب، أملا في تعزيز فرصته في الصعود لإحدى البطولتين الأوروبيتين في نهاية الموسم.

ويتطلع هامبورغ الذي يقبع في المركز قبل الأخير لتحسين نتائجه المحبطة في الموسم الحالي عندما يخرج لملاقاة اوجسبورج يوم السبت، أملا في الحفاظ على كونه الفريق الوحيد من مؤسسي البوندسليغا الذي لم يسبق له الهبوط من المسابقة.

ويلتقي فيردر بريمن صاحب المركز الثالث من القاع مع ضيفه هوفنهايم ويخرج فرايبورغ لملاقاة اينتراخت فرانكفورت ويلتقي هانوفر مع ماينز يوم السبت.

ويوم السبت أيضا يلتقي شتوتجارت صاحب المركز الرابع عشر مع هيرتا برلين صاحب المركز العاشر. (د ب أ)