النقض تلغي حكما بسجن العادلي وزير داخلية مصر الأسبق وتأمر بإعادة محاكمته
Jan 11, 2018
القاهرة: قضت محكمة النقض المصرية الخميس بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته، بحسب مصادر قضائية.
وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل نيسان السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقالت مصادر أمنية في ديسمبر كانون الأول إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن. (رويترز)
اما ان الاوان لهده المسرحية الرديئة ان تنتهي فهل يظنون اننا بهده السداجة حتى نثق في محاكماتهم البهلوانية لتلك الرموز الفاسدة من نظام مبارك؟ هل يحتاج هؤلاء الفاسدون الى دليل على انحرافهم وفسادهم لو ارادوا فعلا محاكمتهم؟ من يحاكم من؟ اليس نظام السيسي صورة طبق الاصل لنظام مبارك البائد؟ متى ينتهي هدا المسلسل التافه والفاشل؟ متى يتوقفون عن الاستهزاء بعقولنا والضحك على دقوننا؟
مبروك البراءة مقدمًا يا حبيب باشا العادلي.. كم بمصر من مضحكات!!!!!!!!!!
الحقوق في ثورات الشعوب لا تؤخذ في المحاكم …
أرى مراقدهم في لحود فسادهم واستبدادهم وماضيهم الذي يعيدون انتاجه من جديد .. أرى نهايتهم مثلما رأى (قاضي مبارك- العادلي) مرقده في لحده قبل أن يعلن براءة المخلوع الفاسد، ووزير داخليته السفاح .. اختار القاضي موقع لحده ومرقده.. ويبقى أن تختار الثورة إما الاستسلام لمرقد حفروه لها.. أو حفر قبور من أرادوا يوما دفنها ( ساعتها ربما لانحتاج لقضائهم ولا قضاتهم.. وربما لن نحتاج من يتحسسون مواقع مراقدهم قبل تبرئة من أصدر ملايين المصريين أحكامهم بإدانتهم .. ومن تجاهلوا يوما أولم ترى عقيدتهم ولا يقينهم، الأدلة التي اتلفت، ولا تسجيلات المتحف المصري التي محيت، ولا قضية موقعة الجمل التي قتلتها إجراءاتهم ، ولا شهادة ملايين المصريين الذين خرجوا للشوارع يوم 11 فبراير 2011 ضد فساد مبارك ونظامه وقتله وتقتيله في المواطنين.. تجاهلو كل ذلك ثم طبقوا عليه قوانينهم بحذافير المنتصر رغم إدراكهم التام أن القتلة هم من جمعوا الأدلة ورتبوها)..