برشلونة يتعاقد رسميا مع الكولومبي مينا مدافع بالميراس

برشلونة: أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا الخميس عن ضم المدافع الكولومبي الدولي يري مينا مع بالميراس البرازيلي.

ووفقا للموقع الرسمي لبرشلونة فإن قيمة الصفقة بلغت 11 مليون و800 الف يورو بعقد يمتد حتى 2023.

وقرر برشلونة ربط مينا بشرط جزاء قيمته 100 مليون يورو.

وشارك مينا (23 عاما) في 49 مباراة مع بالميراس وسجل تسعة أهداف، كما شارك في تسع مباريات مع منتخب كولومبيا وسجل ثلاثة أهداف.

ويستعد مينا لتدعيم خط دفاع برشلونة خلفا للأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي يستعد للرحيل عن النادي الكاتالوني. واصبح مينا أول لاعب كولومبي يحترف في صفوف برشلونة.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي “يري مينا انضم لبرشلونة لتعزيز مركز قلب الدفاع، حيث يمتلك إمكانيات بدنية هائلة إذ يبلغ طوله 95ر1 مترا كما يتميز بالسرعة”.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية فإن برشلونة توصل لاتفاق مع بالميراس بشأن مينا منذ العام الماضي مقابل تسعة ملايين يورو مقابل أنضمامه بعد نهائيات كأس العالم، ولكن قيمة الصفقة زادت بنحو ثلاثة ملايين يورو منذ ذلك الحين لاتمام الصفقة فى الانتقالات الشتوية الحالية. (د ب أ)